Карпин признался, что «Спартак» ему понравился: Футболисты играют хорошие

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин похвалил московский «Спартак», с которым его команда играла в девятом туре РПЛ, а также объяснил, за счет чего удалось победить соперника.

«Спартак» тоже понравился. И выходили из обороны хорошо, и ребята все отрабатывали, даже когда не получался прессинг. Не то, что не получался, а потому что в другой команде тоже футболисты играют хорошие. И за счет мастерства выходили из обороны. Но все возвращались, все отрабатывали, все бились друг за друга», - приводит слова специалиста пресс-служба дончан.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Ростова». Таким образом, команда Карпина набрала 19 очков и вышла на третье место. «Спартак» за счет личных встреч с «Сочи» (3:0) и «Динамо» (0:1) поднялся на пятое место, у трех команд по 16 очков.

В следующем туре «Ростов» 17 сентября примет на своем поле «Крылья Советов», «Спартак» на следующий день сыграет дома с «Локомотивом».