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Радимов об игре «Спартака»: Три серьезных матча - ноль очков

Красно-белые уступили в Ростове команде Валерия Карпина.
12 сентября 2022 12:55
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал турнирное положение московского «Спартака» после девяти туров РПЛ.

«Мне обидно, мне хочется, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию. Это для РПЛ было бы интересно. Но, повторюсь, не вижу я запаса прочности. «Факел», «Оренбург», «Урал» - это не «Ростов», «Динамо» и «Зенит». Три серьезных матча - ноль очков. Совпадение? Каждый пусть сам для себя решает», - приводит слова Радимова «РБ-Спорт».

Напомним, встреча в Ростове завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. «Спартак» за счет личных встреч с «Сочи» (3:0) и «Динамо» (0:1) поднялся на пятое место, у трех команд по 16 очков.

В следующем туре красно-белые 18 сентября сыграют дома с «Локомотивом».

источник: «РБ-Спорт»
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