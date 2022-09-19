Пять игроков «Зенита» попали в символическую сборную девятого тура РПЛ

Пресс-служба известного статистического портала WhoScored опубликовала символическую сборную чемпионата России по итогам матчей девятого тура в сезоне-2022/23.
Отмечается, что в составе оказались пять игроков из «Зенита», а именно защитник Дуглас Сантос, а также хавбеки Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел и Малком.
В воскресенье, 11 сентября, подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге одержал разгромную победу над «Оренбургом» со счетом 8:0. Авторами забитых мячей в составе сине-бело-голубых стали Вендел, оформивший хет-трик, Малком, на счету которого дубль, а также Иван Сергеев, Далер Кузяев и Александр Павловец, отметившийся автоголом.
Итак, сборная девятого тура РПЛ выглядит следующим образом:
Голкипер: Илья Лантратов («Химки»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Евгений Морозов («Факел»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Мингиян Бивеев («Урал»);
Полузащитники: Андрей Мостовой, Вильмар Барриос, Вендел, Малком (все – «Зенит»);
Нападающие: Тимур Сулейманов («Пари НН»), Эрик Бикфалви («Урал»).