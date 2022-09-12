Президент «Баварии» рассказал, рассчитывает ли он снова на крупную победу над «Барселоной»

Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер поделился своими ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Барселона» возвращается. У них отличная команда, это очень большой клуб. Я не думаю, что может повториться сценарий 2020 года. Тогда мы встретились с ними в удачный для нас момент. Всё сложилось очень хорошо.

Но сейчас «Барселона» намного сильнее, чем два года назад. Лапорта - тот президент, который вернет клуб на свое место. Я ожидаю равную игру. Конечно, жду победу, но думаю, что матч будет равным», - приводит слова Хайнера испанская пресса.

Напомним, в 2020 году «Бавария» разгромила «Барселону» со счетом 8:2.

В первом туре мюнхенцы на выезде обыграли миланский «Интер» (2:0). Каталонцы дома разгромили чешскую «Викторию» (5:1).

Встреча между командами пройдет в Мюнхене. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски впервые выйдет на поле против своего бывшего клуба.