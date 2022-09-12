«Ливерпуль» планирует обменять Чемберлена на полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса

«Ливерпуль» заинтересован в подписании опорного полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса.

По информации британских СМИ, руководство «красных» хочет совершить обмен с клубом из Бирмингема. Отмечается, что в сделку может быть включен хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

Ранее сообщалось, что в следующее трансферное окно 24-летний бразилец хочет перейти в «Арсенал».

Напомним, что Луис выступает за «Астон Виллу» с июля 2019 года. Всего за клуб он отыграл 117 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.