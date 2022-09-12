Уткин о матче сборной России с Боснией: Хочу верить, что игра состоится, потому что я соскучился

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Нашлись соперники для сборной России. Но в Боснии и Герцеговине идут споры, как бы они из-за них на Боснию и Герцеговину не распались отдельно. Не знаю, чем все закончится, но момент больше позитивный - очевидно, что если не пробовать, то бойкот не преодолеть. Я хочу верить, что игра состоится, потому что я соскучился по матчам сборной России», - сказал Уткин в эфире своего шоу.

Напомним, изначально РФС договорился с боснийской футбольной федерацией о проведении товарищеской встречи между командами 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако затем ряд известных футболистов команды Боснии, в частности, Миралем Пьянич и Эдин Джеко негативно высказались об этой идее.

В то же время в УЕФА одобрили проведение игры, отметив, что организация товарищеских матчей не входит в их компетенцию.