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Уткин о матче сборной России с Боснией: Хочу верить, что игра состоится, потому что я соскучился

Вокруг потенциального товарищеского матча разгорелся настоящий скандал.
12 сентября 2022 13:35
автор: Александр Шульгин

Комментатор и блогер Василий Уткин высказался о проведении товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Нашлись соперники для сборной России. Но в Боснии и Герцеговине идут споры, как бы они из-за них на Боснию и Герцеговину не распались отдельно. Не знаю, чем все закончится, но момент больше позитивный - очевидно, что если не пробовать, то бойкот не преодолеть. Я хочу верить, что игра состоится, потому что я соскучился по матчам сборной России», - сказал Уткин в эфире своего шоу.

Напомним, изначально РФС договорился с боснийской футбольной федерацией о проведении товарищеской встречи между командами 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако затем ряд известных футболистов команды Боснии, в частности, Миралем Пьянич и Эдин Джеко негативно высказались об этой идее.

В то же время в УЕФА одобрили проведение игры, отметив, что организация товарищеских матчей не входит в их компетенцию.

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Уткин о матче сборной России с Боснией: Хочу верить, что игра состоится, потому что я соскучился
Вокруг потенциального товарищеского матча разгорелся настоящий скандал.
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