Алексей Сафонов: Главный трансфер ЦСКА – Федотов. Его приняли Акинфеев и лидеры команды

Поклонник армейского клуба, футбольный агент Алексей Сафонов называет причины успешной игры команды в этом сезоне.

- ЦСКА разгромил «Краснодар». Что про этот матч скажете?

- Я уже говорил, что главный трансфер межсезонья для ЦСКА – это Федотов. Видна работа тренера. И недаром Акинфеев хвалит Федотова, его приняли лидеры команды, а это тренер должен заслужить своей работой.

Если вспомнить все матчи ЦСКА, то команда играет здорово, выпал лишь один тайм, первый, с «Зенитом».

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в ользу армейцев, которые вышли на чистое второе место в турнирной таблице.