В УЕФА подтвердили отсутствие препятствий для проведения товарищеского матча России и Боснии

В УЕФА еще раз подтвердили, что не возражают против проведения товарищеского матча между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА. По этой причине данный товарищеский матч не противоречит решению исполкома УЕФА об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой организации», - сказано в сообщении пресс-службы организации.

Напомним, изначально РФС договорился с боснийской футбольной федерацией о проведении товарищеской встречи между командами 19 ноября в Санкт-Петербурге. Однако затем ряд известных футболистов команды Боснии, в частности, Миралем Пьянич и Эдин Джеко негативно высказались об этой идее.

До этого российская команда проведет две встречи на выезде. Соперниками подопечных Валерия Карпина станут сборные Киргизии и Ирана.