Стало известно расписание сборной России на сентябрьском сборе

Пресс-служба РФС опубликовала расписание сборной Росси во время сентябрьского учебно-тренировочного сбора.

Отмечается, что сбор национальной команды на базе в Новогорске запланирован на 19 сентября. В тот же день сборная проведет закрытую тренировку.

С 20 по 22 сентября команда проведет три открытых тренировки, после которых в игроки сборной, а также главный тренер Валерий Карпин могут пообщаться со СМИ в микст-зоне. При этом 22 сентября в 15:00 мск сборная вылетает в Бишкек на товарищеский матч с Киргизией.

В пятницу, 23 сентября, состоится предыгровая пресс-конференция с участием Карпина и одного из футболистов сборной России. Позднее команда проведет открытую тренировку на стадионе имени Долона Омурзакова.

На следующий день состоится матч между Россией и Киргизией. По окончании встречи российская команда отправится в Москву.