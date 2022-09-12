Селюк выразил мнение, что «Спартак» не проиграет «Локомотиву» в матче девятого тура РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом».

Отметим, что очная встреча команд состоится 18 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – в 19:00 мск.

– «Спартак» посолиднее смотрится, более целостная команда, думаю, «Спартак» точно не проиграет «Локомотиву». И реально может выиграть, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Что касается «Локомотива», то железнодорожники идут 11-ми (9 очков).