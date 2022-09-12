Дмитрий Селюк: «Спартак» приглашает Мевлю и от этого совсем грустно

- У «Спартака» на старте сезона были слабые соперники - «Торпедо», «Урал», «Оренбург», - говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. - «Спартак» на фоне этих соперников смотрелся очень солидно, но, потом пошли «Динамо», «Зенит» и «Ростов», и сразу становится грустно.

И двойне грустно от того, что «Спартак» приглашает такого защитника, как Мевля. И не важно, что он бесплатный.

Считаю, что можно было найти центрального защитника гораздо лучше, причем бесплатно, либо за небольшие деньги.