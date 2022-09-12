Дмитрий Селюк: У «Спартака» катастрофа в защите и в опорной зоне

- Итожим по поводу «Спартака». Какие проблемы у команды? – вопрос футбольному агенту Дмитрию Селюку.

- Проблем несколько. Вот купили Бальде, но его нужно смотивировать, чтоб он начал играть. Человек уже везде побывал, его карьера идет с горы. Такие, как Бальде, едут в Россию за деньгами.

Про Мевлю я уже говорил – от его приглашения становится грустно. Можно было найти защитника получше за совсем небольшие деньги. Но это частности. У «Спартака» катастрофа в защите и опорной зоне.

Напомним, после девяти туров красно-белые с 16 очками занимают пятое место в турнирной таблице.