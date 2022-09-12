Экс-форвард «Челси» Диего Коста официально стал игроком «Вулверхэмптона»

Пресс-служба «Вулверхэмптона» сообщила о том, что состав команды пополнил нападающий Диего Коста.

Отмечается, что «волки» заключили с 33-летним испанцем трудовое соглашение до конца сезона-2022/23.

Напомним, Коста пребывал в статусе свободного агента с января этого года после того, как он покинул «Атлетико Минейро».

Ранее в своей карьере форвард выступал в АПЛ за «Челси». Всего за «синих» он провел 120 матчей, забил 59 голов и отдал 23 результативных паса. Вместе с командой игрок стал двукратным чемпионом Англии.