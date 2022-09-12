Кунде рассказал о том, что Гвардиола был заинтересован в его переходе в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассказал о своем разговоре с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Отметим, что прошедшим летом 23-летний француз перешел в каталонский клуб из «Севильи» за 50 миллионов евро. При этом игрок заключил с командой контракт до конца сезона-2026/27.

– Гвардиола звонил мне однажды. Он сказал, что ему нравится моя игра, и что я бы подошел «Манчестер Сити», – цитируют Кунде испанские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне Кунде принял участие в трех матчах «Барселоны», отдав три результативных паса.