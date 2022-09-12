Официально: Тьяго Мотта - новый главный тренер «Болоньи»

Бывший футболист миланского «Интера» и «ПСЖ» Тьяго Мотта стал новым главным тренером «Болоньи».

Как сообщает клубная пресс-служба, контракт со специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, ранее с поста наставника команды был уволен Синиша Михайлович. Под его руководством в текущем сезоне «Болонья» в шести стартовых турах Серии А набрала шесть очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Добавим, что Михайлович смог победить онкологию практически без перерыва в своей трудовой деятельности.