«Игра будет открытой». Полузащитник «Баварии» Мюллер – о матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Отметим, что очная встреча команд состоится 13 сентября. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

– Мы хотим заявить о себе в единоборствах и хотим сами быть злыми после потери мяча. Игра будет открытой. Думаю, завтра будет матч, который понравится нейтральному зрителю, – цитирует Мюллера клубная пресс-служба мюнхенцев.

Добавим, что в первом туре «Бавария» на выезде обыграла «Интер» со счетом 2:0. Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые на своем поле разгромили чешскую «Викторию» (5:1).