Клопп объяснил разгром от «Наполи»: Недооценка - каждый пытался сделать все сам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил итог матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мерсисайдцы потерпели гостевое поражение от «Наполи» со счетом 1:4.

«У нас были очевидные игровые проблемы, связанные с недооценкой. Каждый пытался сделать все сам. Структуры не было», - приводит слова немецкого специалиста зарубежные СМИ.

Отметим, что в составе красных гол забил Луис Диас. Соперник ответил точными ударами Петра Зелиньски, отличившегося дублем, а также Андре Замбо Ангисса и Джованни Симеоне.

В следующем туре «Наполи» отправится в гости к «Рейнджерс», а «Ливерпуль» на своем поле примет «Аякс». Обе игры состоятся 14 сентября.