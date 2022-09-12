Кварацхелия заявил, что победа над «Ливерпулем» ничего не значит перед игрой с «Рейнджерс»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящем матча группового этапа Лиги чемпионов против «Рейнджерс».

«ЛЧ только началась, но мы здесь, чтобы конкурировать. Результат матча с «Ливерпулем» нам понравился, но это ничего не значит для следующей игры с «Рейнджерс»», - приводит слова грузинского вингера зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча между командами состоится 14 сентября в Глазго на стадионе «Айброкс». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с испанцем Матеу Лаосом.