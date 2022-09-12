Шкриньяр может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр в ближайшее время может стать самым высокооплачиваемым игроком клуба. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным журналистов, переговоры о продлении контракта игрока ведутся с клубом уже несколько месяцев. Игроку будет предложена зарплата размером около 7 млн евро в год.

Напомним, что Шкриньяр перешел в «Интер» из «Сампдории» в июле 2017 года за 34 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 222 матча, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. В составе «нерадзурри» чемпионом Италии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 65 млн евро.