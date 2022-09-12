Канчельскис считает в «Спартаке» творится бардак

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал происходящее в «Спартаке» бардаком.

«Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола. Я не знаю, что там происходит. В «Спартаке» бардак творится», - приводит слова прославленного спортсмена «Метарейтинг».

Добавим, что в последней встрече красно-белые уступили «Ростову» 2:4. На данный момент команда с 16 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

В следующем туре РПЛ «Спартак» примет дома «Локомотив». Игра пройдет 18 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.