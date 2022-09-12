Семин уверен, что «Ростов» сможет побороться за тройку призеров в чемпионате России

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал выступление «Ростова» в чемпионате России.

«Мне очень нравится «Ростов». Есть молодые игроки, но опытных ребят тоже достаточно. «Ростов» - цельная команда, которая поборется за тройку», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Добавим, что в последней встрече роставчене оказались сильнее московского «Спартака» (4:2). На данный момент команда Валерия Карпина располагается на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в своем активе 19 очков.

В следующем туре «Ростов» примет дома самарские «Крылья Советов». Игра состоится 17 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени.