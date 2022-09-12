Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит матчи с «Аяксом» и «Челси»

Левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон не примет участие в ближайших матчах команды. Об этом заявил главный тренер «красных» Юрген Клопп.

Отметим, что 28-летний шотландец получил повреждение в игре первого тура Лиги чемпионов с «Наполи» (1:4).

– Роббо не сможет принять участие в игре с «Аяксом», 100%. Я бы сказал, он вылетел как минимум до окончания перерыва на матчи сборных, – цитирует Клоппа клубная пресс-служба «мерсисайдцев»

Таким образом, Робертсон пропустит домашний матч второго тура ЛЧ с «Аяксом», запланированный на 13 сентября, а также гостевую игру восьмого тура АПЛ против «Челси» (18 сентября).