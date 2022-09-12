Мюллер - о взаимоотношениях с Левандовски: После жеребьевки ЛЧ все накалилось

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» рассказал о взаимоотношениях с нападающим каталонцев Робертом Левандовски, который ранее выступал за немецкий клуб.

Отметим, что очная встреча команд состоится 13 сентября. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

«У меня хорошие отношения с Робертом, особенно на поле. Конечно, после жеребьевки все накалилось. Футболисты ничем не отличаются от других людей», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в первом туре «Бавария» на выезде обыграла «Интер» со счетом 2:0. Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые на своем поле разгромили чешскую «Викторию» (5:1).