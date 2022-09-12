Аканджи - о трансфере в «Манчестер Сити»: Мой переход - большая новость в Швейцарии

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился эмоциями после перехода из дортмундской «Боруссии».

27-летний швейцарец заключил пятилетний контракт с «горожанами». По информации зарубежных СМИ, клуб АПЛ подписал футболиста за 17,5 миллионов евро.

«Кажется, мой переход - большая новость в Швейцарии. Я еще не был там после подписания контракта, но «Манчестер Сити» - один из самых больших клубов мира», - приводит слова игрока зарубежные СМИ.

Напомним, что Аканджи выступал за «Боруссию» с января 2018 года. Всего за «шмелей» он отыграл 158 матчей, забил четыре гола и отдал два результативных паса.

В составе сборной Швейцарии защитник провел 41 встречу.