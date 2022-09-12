«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новые контракты с пятью игроками

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления контрактов с пятью футболистами клуба.

Согласно данным британских СМИ, речь идет о таких игроках, как голкипер Давид Де Хеа, защитники Диогу Далот и Люк Шоу, хавбек Фред и нападающий Маркус Рэшфорд. Отмечается, в контракте всех перечисленных игроков прописан пункт об автоматическом продлении соглашений до конца сезона-2023/24.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в шести турах.