СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новые контракты с пятью игроками

В число футболистов входит форвард Маркус Рэшфорд.
12 сентября 2022 19:05
автор: Владислав Корегин

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность продления контрактов с пятью футболистами клуба.

Согласно данным британских СМИ, речь идет о таких игроках, как голкипер Давид Де Хеа, защитники Диогу Далот и Люк Шоу, хавбек Фред и нападающий Маркус Рэшфорд. Отмечается, в контракте всех перечисленных игроков прописан пункт об автоматическом продлении соглашений до конца сезона-2023/24.

В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков в шести турах.

Это интересно:
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новые контракты с пятью игроками
В число футболистов входит форвард Маркус Рэшфорд.
12.09.2022 19:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Аканджи - о трансфере в «Манчестер Сити»: Мой переход - большая новость в Швейцарии
Футболист заключил пятилетнее соглашение с английским клубом.
12.09.2022 18:46
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит матчи с «Аяксом» и «Челси»
У шотландского футболиста возникли проблемы со здоровьем.
12.09.2022 18:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мюллер - о взаимоотношениях с Левандовски: После жеребьевки ЛЧ все накалилось
«Бавария» и «Барселона» встретятся на групповой стадии Лиги чемпионов.
12.09.2022 18:38
Футбол
Семин уверен, что «Ростов» сможет побороться за тройку призеров в чемпионате России
На данный момент клуб занимает третье место в РПЛ.
12.09.2022 18:20
Футбол
Канчельскис считает в «Спартаке» творится бардак
На данный момент московская команда занимает пятое место в РПЛ.
12.09.2022 18:04
Футбол
Шкриньяр может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Миланский клуб планирует продлить контракт на улучшенных условиях.
12.09.2022 17:49
Футбол
Кварацхелия заявил, что победа над «Ливерпулем» ничего не значит перед игрой с «Рейнджерс»
Встреча состоится 14 сентября.
12.09.2022 17:13
Футбол
Клопп объяснил разгром от «Наполи»: Недооценка - каждый пытался сделать все сам
«Ливерпуль» уступил итальянскому клубу в матче Лиги чемпионов со счетом 1:4.
12.09.2022 16:55
Футбол
«Игра будет открытой». Полузащитник «Баварии» Мюллер – о матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
Игра между командами состоится 13 сентября.
12.09.2022 16:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика