СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Футболист «Виктории Пльзень»: Отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко

Команды сойдутся в матче Лиги чемпионов.
12 сентября 2022 19:26

Полузащитник чешской «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Интера» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Отсутствие Лукаку? Конечно, без него они слабее, он один из лучших игроков мира, но в этой команде еще есть Джеко, который знает, как представлять угрозу воротам соперника», - приводит слова игрока зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 13 сентября, в Чехии на «Дусан Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Виктория Пльзень» крупно уступила «Барселоне» (1:5), а «Интер» проиграл «Баварии» (0:2).

Это интересно:
Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио станет игроком «Родины»
Бразильский футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2016 по 2017 годы.
12.09.2022 19:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лорис Кариус заключил контракт с «Ньюкаслом»
Футболист присоединился к английскому клубу на правах свободного агента.
12.09.2022 19:39
Футбол
Футболист «Виктории Пльзень»: Отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко
Команды сойдутся в матче Лиги чемпионов.
12.09.2022 19:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новые контракты с пятью игроками
В число футболистов входит форвард Маркус Рэшфорд.
12.09.2022 19:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Аканджи - о трансфере в «Манчестер Сити»: Мой переход - большая новость в Швейцарии
Футболист заключил пятилетнее соглашение с английским клубом.
12.09.2022 18:46
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит матчи с «Аяксом» и «Челси»
У шотландского футболиста возникли проблемы со здоровьем.
12.09.2022 18:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мюллер - о взаимоотношениях с Левандовски: После жеребьевки ЛЧ все накалилось
«Бавария» и «Барселона» встретятся на групповой стадии Лиги чемпионов.
12.09.2022 18:38
Футбол
Семин уверен, что «Ростов» сможет побороться за тройку призеров в чемпионате России
На данный момент клуб занимает третье место в РПЛ.
12.09.2022 18:20
Футбол
Канчельскис считает в «Спартаке» творится бардак
На данный момент московская команда занимает пятое место в РПЛ.
12.09.2022 18:04
Футбол
Шкриньяр может стать самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
Миланский клуб планирует продлить контракт на улучшенных условиях.
12.09.2022 17:49
Футбол
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Ферстапенн теперь еще и король Монцы! Итоги Гран-при Италии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на «Ред Булле» еще больше упрочил лидерство в нынешнем сезоне «Формулы-1», впервые в карьере выиграв гонку в Монце.
«Пока это не про меня, но кто знает…» Алина Загитова — о возможном бое с Ольгой Бузовой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила организованный «Лигой Ставок» футбольный турнир блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказала «Плеймейкеру» о дне сегодняшнем и планах на будущее.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика