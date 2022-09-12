Футболист «Виктории Пльзень»: Отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко

Полузащитник чешской «Виктории Пльзень» Лукаш Калвах поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Интера» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Отсутствие Лукаку? Конечно, без него они слабее, он один из лучших игроков мира, но в этой команде еще есть Джеко, который знает, как представлять угрозу воротам соперника», - приводит слова игрока зарубежные СМИ.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 13 сентября, в Чехии на «Дусан Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе со швейцарцем Сандро Шерером. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

В первом туре «Виктория Пльзень» крупно уступила «Барселоне» (1:5), а «Интер» проиграл «Баварии» (0:2).