Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио станет игроком «Родины»

Клуб Первой лиги «Родина» подпишет контракт с бывшим полузащитником «Зенита» Маурисио. Об этом заявил агент футболиста Пьер Фернандес.

Отметим, что с июля этого года 33-летний бразилец пребывает в статусе свободного агента. Ранее он покинул «Панатинаикос».

– Да, Маурисио заключит контракт с «Родиной», соглашение на год», — заявил агент в интервью РБ Спорт.

Напомним, что Маурисио выступал за «Зенит» с 2016 по 2017 годы. Вместе с петербургской командой он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Также на счету хавбека выступления в составе «Ахмата».