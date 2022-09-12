Нагельсман - о матче с «Барселоной»: Хотим победить и взять три очка

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

Отметим, что очная встреча команд состоится 13 сентября. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

«Это игра с топ-командой, поэтому мы с нетерпением ждем ее, хотим победить и взять три очка. Но это не имеет решающего значения для того, как пойдут дела в ближайшие несколько недель», - приводит слова немецкого специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в первом туре «Бавария» на выезде обыграла «Интер» со счетом 2:0. Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые на своем поле разгромили чешскую «Викторию» (5:1).