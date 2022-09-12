СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хави - о матче «Барселоны» против «Баварии»: Я ожидаю очень напряженной игры

Встреча между командами состоится 13 сентября.
12 сентября 2022 21:08

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

Отметим, что очная встреча команд состоится 13 сентября. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

«Бавария» хороша во многих аспектах. Я ожидаю очень напряженного матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся монополизировать владение мячом», - приводит слова испанского специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в первом туре «Бавария» на выезде обыграла «Интер» со счетом 2:0. Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые на своем поле разгромили чешскую «Викторию» (5:1).

Это интересно:
Хави - о матче «Барселоны» против «Баварии»: Я ожидаю очень напряженной игры
Встреча между командами состоится 13 сентября.
12.09.2022 21:08
Футбол
Калиниченко назначен главным тренером эстонской «Левадии»
Стороны заключили соглашение до конца 2023 года.
12.09.2022 20:55
Футбол
АПЛ перенесла три матча 8-го тура из-за смерти королевы Елизаветы II
В том числе встречу между «Челси» и «Ливерпулем».
12.09.2022 20:43
Футбол
Нагельсман - о матче с «Барселоной»: Хотим победить и взять три очка
Встреча между командами состоится 13 сентября.
12.09.2022 20:09
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Маурисио станет игроком «Родины»
Бразильский футболист защищал цвета сине-бело-голубых с 2016 по 2017 годы.
12.09.2022 19:51
Футбол
автор: Владислав Корегин
Лорис Кариус заключил контракт с «Ньюкаслом»
Футболист присоединился к английскому клубу на правах свободного агента.
12.09.2022 19:39
Футбол
Футболист «Виктории Пльзень»: Отсутствие Лукаку? Без него «Интер» слабее, но зато есть Джеко
Команды сойдутся в матче Лиги чемпионов.
12.09.2022 19:26
Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать новые контракты с пятью игроками
В число футболистов входит форвард Маркус Рэшфорд.
12.09.2022 19:05
Футбол
автор: Владислав Корегин
Аканджи - о трансфере в «Манчестер Сити»: Мой переход - большая новость в Швейцарии
Футболист заключил пятилетнее соглашение с английским клубом.
12.09.2022 18:46
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит матчи с «Аяксом» и «Челси»
У шотландского футболиста возникли проблемы со здоровьем.
12.09.2022 18:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Знакомьтесь, новый король тенниса Карлос Первый! Как 19-летний испанский паренек свел мир с ума
Впервые за 49 лет существования рейтинга сильнейших теннисистов мира, его возглавил парень, которому нет и 20. Это испанец Карлос Алькарас, только что в блестящем стиле выигравший US Open.
«Алькарас умеет всё, но Медведев способен его побеждать». Игорь Куницын — о новой первой ракетке мира
Тренер сборной России, чемпион Кубка Кремля-2018 Игорь Куницын поделился с «Плеймейкером» мнением о победе на US Open 19-летнего Карлоса Алькараса, который стал самой молодой первой ракеткой мира в истории.
Предательница или право имеет? Что говорят о намерении дочки великой биатлонистки Резцовой выступать за Финляндию
Дарья Виролайнен, вероятно, сменит российское спортивное гражданство на финское.
Рекорд «Зенита» и «рекорд» ЦСКА в обзоре футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
«Алкоголь, поцелуи и мини-юбки — вне нашей культуры!» К чему готовиться болельщикам на ЧМ-2022 в Катаре
До чемпионата мира по футболу остается чуть больше двух месяцев. «Плеймейкер» рассказывает, как вести себя фанатам в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.
«Печально, что кроме ЦСКА конкурентов у «Зенита» нет». Элвер Рахимич — об интригах РПЛ
Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне один из тренеров сборной Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич высказался о Федоре Чалове, Хорхе Карраскале, Лиге чемпионов и Fan ID.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 12.09.2022: на кону 2 850 000 рублей!
12 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Коронация в Нью-Йорке! Как Карлос Алькарас стал чемпионом US Open и первой ракеткой мира
В финале последнего в этом году турнира «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас обыграл Каспера Рууда из Норвегии – 3:1. Благодаря этой победе 19-летний Алькарас возглавил и рейтинг лучших теннисистов мира.
Непобедимый Карпин уже третий, а «Спартак» — снова середняк. Как «Ростов» отгрузил четыре мяча обескровленным красно-белым
В 9-м туре РПЛ дончане дома победили красно-белых (4:2), набрали 19 очков и поднялись на третье место.
Олимпийский чемпион Артур Далалоян — о медиафутболе, хоккее, «Динамо» и Париже-2024
Олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял участие в организованном «Лигой Ставок» футбольном турнире блогерских команд «Liga Bloggers Cup» и рассказал «Плеймейкеру» о работе комментатором, планах выступить на следующих летних Играх и своих болельщицких предпочтениях.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика