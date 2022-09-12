Хави - о матче «Барселоны» против «Баварии»: Я ожидаю очень напряженной игры

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией».

Отметим, что очная встреча команд состоится 13 сентября. Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Данни Маккели из Нидерландов.

«Бавария» хороша во многих аспектах. Я ожидаю очень напряженного матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся монополизировать владение мячом», - приводит слова испанского специалиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в первом туре «Бавария» на выезде обыграла «Интер» со счетом 2:0. Что касается «Барселоны», то сине-гранатовые на своем поле разгромили чешскую «Викторию» (5:1).