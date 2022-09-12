Голы Дибалы и Абрахама принесли «Роме» победу над «Эмполи» в матче Серии А

«Эмполи» на своем поле принимал «Рому» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу римского клуба.

У хозяев отличился Филиппо Бандинелли (43-я минута).

Гости ответили забитыми голами в исполнении Пауло Дибалы (17-я) и Тэмми Абрахама (71-я)..

Отметим, что на 77-й минуте полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Помимо этого, «Эмполи» на 87-й минуте остался в меньшинстве - с поля был удален хавбек Жан-Даниэль Акпа-Акпро.

Таким образом, клуб из провинции Тоскана с четырьмя очками располагается на 16-й позиции турнирной таблицы Серии А. «Рома» поднялась на пятую строчку, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Эмполи» отправится в гости к «Болонье» (17 сентября), а «Рома» сыграет дома против «Аталанты» (18 сентября).