«ПСЖ» предложит Месси новый контракт. В клубе довольны аргентинцем

Французский «ПСЖ» планирует продлить контракт с Лионелем Месси.

По информации французских журналистов, новое соглашение будет рассчитано сроком на два года. Финансовые подробности сделки пока неизвестны.

Напомним, действующий контракт 35-летнего аргентинца истекает 30 июня 2023 года, однако имеет опцию продления на один сезон. Трансферная стоимость футболиста оставляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел десять матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

После семи туров парижане с 19 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции. В первом туре группового турнира Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле обыграл туринский «Ювентус» (2:1).