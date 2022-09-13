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В Боснии и Герцеговине сделали заявление по товарищескому матчу с Россией

Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября.
13 сентября 2022 08:52
автор: Александр Шульгин

Президент футбольной ассоциации Боснии и Герцеговины Вико Желькович выступил с официальным заявлением относительно проведения товарищеского матча между местной сборной и командой России.

«Сейчас нашим приоритетом является победа над Черногорией в матче Лиги наций, что позволит нам закрепиться на первом месте в группе и рассчитывать на выход в Лигу A.

По просьбе члена исполкома Фуада Чолпы в октябре мы проведем тематические собрания и именно на них обсудим матч с Россией», - приводит слова руководителя пресс-служба организации.

Напомним, изначально РФС договорился с боснийской ассоциацией о проведении контрольного мачта между борными 19 ноября в Санкт-Петербурге, однако после этого ряд ведущих игроков боснийцев сделали резкие заявления в прессе о целесообразности проведения такого поединка.

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