Криштиану Роналду отклонил предложение на 240 миллионов евро

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отклонил предложение одного из клубов Саудовской Аравии.

Как сообщает британская пресса, речь шла о контракте с зарплатой в 240 миллионов евро в год, что сделало бы португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире. Однако Роналду ответил отказом.

Напомним, действующее соглашение 37-летнего форварда с манкунианцами рассчитано до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Роналду провел семь матчей, в которых не забил ни одного мяча. Ранее игрок выражал недовольство как руководством и тренерским штабом «МЮ», так и предоставляемым ему временем на поле.