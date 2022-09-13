Гарри Кейн хочет перейти в «Баварию», стороны приступили к переговорам

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн может стать игроком мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне.

По информации немецких журналистов, игрок и клуб и уже начали переговоры о возможном трансфере. Более того, 29-летний форвард является главной трансферной целью баварцев.

Напомним, действующий контракт англичанина с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Кейн провел семь матчей, в которых забил пять мячей.

В межсезонье «Бавария» рассталась с Робертом Левандовски, перешедшим в «Барселону», но приобрела Садио Мане из «Ливерпуля».