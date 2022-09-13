Симеоне разобрал игру «Байера» перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

«Я следил за их игрой в последних двух матчах Бундеслиги и во встрече ЛЧ с «Брюгге» в первом туре. Мне нравится эта команда, она показывает хорошую скорость, игроки много передвигаются по полю.

Думаю, они отдадут нам мяч и будут играть на контратаках. «Байер» попытается воспользоваться скоростью своих футболистов, особенно в середине поля», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба мадридцев.

Напомним, встреча пройдет в Леверкузене. Начало в 22.00 по московскому времени.

В первом туре «Атлетико» дома победил «Порту» (2:1), а «Байер» на выезде уступил «Брюгге» (0:1).