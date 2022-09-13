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Симеоне разобрал игру «Байера» перед матчем Лиги чемпионов

Команды встретятся в рамках второго тура группового этапа турнира.
13 сентября 2022 09:40
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского «Байера».

«Я следил за их игрой в последних двух матчах Бундеслиги и во встрече ЛЧ с «Брюгге» в первом туре. Мне нравится эта команда, она показывает хорошую скорость, игроки много передвигаются по полю.

Думаю, они отдадут нам мяч и будут играть на контратаках. «Байер» попытается воспользоваться скоростью своих футболистов, особенно в середине поля», - приводит слова аргентинского специалиста пресс-служба мадридцев.

Напомним, встреча пройдет в Леверкузене. Начало в 22.00 по московскому времени.

В первом туре «Атлетико» дома победил «Порту» (2:1), а «Байер» на выезде уступил «Брюгге» (0:1).

источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)
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