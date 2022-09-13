Клопп назвал матч с «Наполи» худшим для «Ливерпуля» с момента своего назначения

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что считает матч против «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чепионов худшим для своей команды с момента своего назначения на пост наставника мерсисайдцев.

«Я пересматривал игру несколько раз, и это, откровенно говоря, был настоящий хоррор. Все помнят поражение от «Астон Виллы» (2:7) и некоторые другие, где мы не соответствовали требуемым скоростям, но в тех случаях были хотя бы какие-то проблески.

В матче с «Наполи» не было вообще ничего. Восемь человек из стартового состава абсолютно не соответствовали своему уровню, а трое остальных не показали свой топ-уровень, просто сыграли на обычном уровне», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу неаполитанцев.

Сегодня, во втором туре «Ливерпуль» дома примет амстердамский «Аякс». Начало матча в 22.00 по московскому времени. Параллельно «Наполи» сыграет с шотландским «Рейнджерс».