Моуринью пожаловался на маленькие клубы: Они копируют игру из интернета и соцсетей

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью объяснил, почему грандам стали с трудом даваться победы над маленькими командами.

«Все сложнее стало набирать очки с маленькими командами. Они выросли, ведь сегодня их легче тренировать. Такие команды могут копировать игру из интернета и соцсетей. В футболе больше нет авторского права», - приводит слова португальского специалиста итальянская пресса.

Напомним, накануне «Рома» в матче шестого тура Серии А на выезде обыграла «Эмполи». Встреча завершилась со счетом : в пользу римлян.