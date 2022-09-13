Хави о предстоящем матче с «Баварией»: Многое изменилось

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Многое изменилось, особенно наш менталитет. Новички также улучшили игру «Барселоны», а победы в сезоне вселяют уверенность. Мы взволнованы, мы можем выиграть эту игру и изменить историю», - приводит слова специалиста испанская пресса.

Напомним, что последние четыре встречи между командами заканчивались в пользу немецкого клуба, а общая разница мячей по итогам этих матчей - 17:4. Самым чувствительным для «Барселоны» стало поражение в 2020 году со счетом 2:8.

Сегодняшняя игра пройдет в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.