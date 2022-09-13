«Реал» рассматривает Тухеля в качестве замены Анчелотти

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухельможет стать новым наставником мадридского «Реала».

По информации британской прессы, руководство мадридцев уже думает о следующем сезоне и ищет достойную замену Карло Анчелотти. Выбор клубных боссов пал именно на Тухеля.

Напомним, немец был уволен из «Челси» после поражения «синих» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов от загребского «Динамо» (0:1).

Вместе с Тухелем лондонцы выигрывали Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также завоевывали Суперкубок УЕФА.