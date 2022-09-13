Хаби Алонсо выразил свое восхищение Клоппом: Это сокровище

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо оценил работу Юргена Клоппа на посту главного тренера команды.

«Когда он подписал контракт с «Ливерпулем», я подумал: «Он всегда думал об этом, и он подходит для этой работы». После этого то, что он сделал, - это сокровище, которое есть у нас в «Ливерпуле», то, что построил Юрген, и вдохновение для игроков, для клуба, для болельщиков, для всех», - приводит слова испанца пресс-служба мерсисайдцев.

Напомним, после шести туров «Ливерпуль» с девятью очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов «красные» на выезде крупно уступили «Наполи» (1:4). Сегодня вечером в рамках второго тура «Ливерпуль» дома примет амстердамский «Аякс».