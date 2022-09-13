Жозе Моуринью: «Рома» заслужила победу. Играть против «Эмполи» нелегко

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий после победы своей команды над «Эмполи» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Италии.

«Мы должны были забить третий гол, но этого не произошло, и ситуация была рискованной. Но мы заслужили победу, играть против «Эмполи» нелегко», - приводит слова португальского специалиста итальянские СМИ.

Напомним, что у римлян отличился Филиппо Бандинелли (43-я минута). »Эмполи» ответил забитыми голами в исполнении Пауло Дибалы (17-я) и Тэмми Абрахама (71-я)..

После этой игры клуб из провинции Тоскана с четырьмя очками располагается на 16-й позиции турнирной таблицы Серии А. «Рома» поднялась на пятую строчку, имея в своем активе 13 очков.

В следующем туре «Эмполи» отправится в гости к «Болонье» (17 сентября), а «Рома» сыграет дома против «Аталанты» (18 сентября).