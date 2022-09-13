Эдуард Мор: «Ливерпулю» должна пойти на пользу пауза в АПЛ перед матчем с «Аяксом»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и нидерландским «Аяксом».

«Ливерпулю» должна пойти на пользу пауза в чемпионате Англии. Нужно было прийти в себя, хорошо потренироваться и набраться сил, чтобы начать исправлять свое положение», - приводит слова экс-футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 13 сентября, в Англии на стадионе «Энфилд Роуд». Игру обслужит бригада арбитров во главе с португальцем Артуром Суарешем Диашем. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.