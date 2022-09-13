Защитник «Барселоны» – о матче с «Баварией»: Надеемся сыграть на ноль

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо дал комментарий перед матчем против «Баварии» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы находимся на отличном уровне, мы знали, что нам нужно прибавлять по сравнению с прошлым сезоном. Нам будут противостоять хорошие нападающие, но мы надеемся сыграть на ноль», – заявил футболист испанским СМИ.

Напомним, матч «Бавария» – «Барселона» состоится 13 сентября и начнется в 21.45 мск. Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте.