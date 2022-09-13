Маттеус обозначил проблемы «Баварии» перед матчем с «Барселоной»

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус обозначил проблемы мюнхенской «Баварии» перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны».

«Сегодня у «Баварии» есть очень талантливые исполнители, но, когда дела идут плохо, команде не хватает лидеров. Многие прячутся друг за друга и ищут проблему в партнерах по команде», - приводит слова прославленного футболиста немецкие СМИ.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 13 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.