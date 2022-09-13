Беллингем уйдет из «Боруссии» летом 2023 года

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может покинуть клуб следующим летом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» являются основными претендентами на англичанина.

Напомним, что хавбек перебрался в дортмундский клуб из «Бирмингема» в июле 2020 года за 25 миллионов евро. С тех пор он провел за немецкую команду 98 матчей, забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2025-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 80 млн евро.