«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Леау

Полузащитник «Милана» Рафаэл Леау ведет переговоры с миланским клубом о продлении контракта. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец готов остаться в стане «россонери», если будет получать 7,5 миллионов евро за сезон. Добавим, что в настоящий момент игрок зарабатывает 1,5 миллиона.

Напомним, Леау выступает за «Милан» с августа 2019 года. Всего за команду он отыграл 120 матчей, забил 30 голов и отдал 23 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.