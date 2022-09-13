Генич считает, что «Бавария» и «Барселона» достойны участия в финале Лиги чемпионов

Известный комментатор и журналист Константин Генич поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и испанской «Барселоной».

«Такую пару можно увидеть не только на групповой стадии, но и даже в финале. «Барселона» сейчас в отличной форме. Чего не скажешь про «Баварию», хотя последних три ничейных результата вряд ли ударили по амбициям клуба», - приводит слова Константина «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 13 сентября, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Игру обслужит бригада арбитров во главе с нидерландцем Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.