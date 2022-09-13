«Барселона» продлит контракт с Гави до 2026 года

Испанская «Барселона» договорилась с полузащитником Гави о новом контракте. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По данным источника, стороны полностью договорились об условиях пролонгирования соглашения 18-летнего хавбека.

Отмечается, что срок нового контракта Гави с сине-гранатовыми будет рассчитан до июня 2026 года. В нем будут прописаны отступные в размере 1 млрд евро.

Футболист является воспитанником каталонского клуба. Всего на его счету за основную команду 53 матча, два гола и шесть результативных передач.