Вендел рассказал, почему остался в «Зенит», несмотря на интерес клубов из Европы

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, почему не покинул петербургский клуб, несмотря на интерес ряда европейских клубов.

Напомним, что в конце июля российский клуб объявил о подписании нового соглашения с 24-летним футболиста до конца сезона-2026/27.

«Решение остаться было принято из-за благодарности. В «Зените» меня всегда ценили и очень хорошо относились», - приводит слова футболиста зарубежные СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне бразильский хавбек провел за сине-бело-голубых 11 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.