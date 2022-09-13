«Нижний Новгород» по пенальти обыграл «Химки» в матче группового этапа Кубка России

«Нижний Новгород» на своем поле оказался сильнее «Химок» в матче второго тура группового этапа Кубка России. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, а по пенальти точнее оказались хозяева - 5:3.

В составе нижегородцев отличился Тимур Сулейманов (83-я минута).

Подмосковная команда ответила забитым голомв исполнении Дениса Глушакова (85-я).

В следующем туре «НН» отправится в гости к «Краснодару», «Химки» примут дома «Локомотив». Обе игры состоятся 28 сентября.